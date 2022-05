Cosmetica Italia e Assolombarda danno il via alla Milano Beauty Week

Gli scatti d'Affari

Organizzato il convegno "Economia della cosmetica: una filiera strategica che conta e si racconta tra responsabilità e innovazione"

Il mondo della Cosmetica ha un peso di rilievo all'interno della nostra economia: nel 2021 il settore ha fatturato quasi 12 miliardi di euro, di cui 8,2 miliardi nella sola Lombardia, la regione italiana in cui si concentrano più imprese cosmetiche. Con l'inizio della Milano Beauty Week, Assolombarda e Cosmetica Italia hanno quindi deciso di organizzare un incontro sul tema, dal nome "Economia della cosmetica: una filiera strategica che conta e si racconta tra responsabilità e innovazione", tenutosi ieri presso l'Auditorium Giorgio Squinzi.



Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda, ha dichiarato: "È importante celebrare una filiera così complessa e articolata come quella cosmetica, ed è necessario farlo qui, in questa città, con la Milano Beauty Week. Questo perché è nel nostro territorio che, in Italia, si concentra la più alta densità di imprese cosmetiche con oltre il 55% di tutte le imprese del settore a livello nazionale. Una filiera sottoposta come le altre a enormi difficoltà legate al conflitto in Ucraina, e che sta attraversando enormi cambiamenti, riuscendo però a governarli: la transizione digitale, quella legata ai temi della sostenibilità, l’industria 4.0. È un settore che quest’anno, secondo le stime di Cosmetica Italia, saprà superare in Lombardia il livello pre-covid, confermando la sua corsa al recupero e realizzando 8,2 miliardi di euro di fatturato".

All'evento hanno partecipato, fra gli altri, il presidente di Assolombarda Alessandro Spada, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'assessore allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello, il presidente della Sezione Cosmetica Assolombarda e vicepresidente di Cosmetica Italia Filippo De Caterina e Lorenza Battigello, direttore generale di Collistar.