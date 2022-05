Von der Leyen gela Mosca: stop al petrolio dal 2023, via Sberbank da Swift

Ue, al via il sesto pacchetto di sanzioni: verso il completo isolamento del settore finanziario russo

La presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen intevenendo stamani all'Eurocamera ha annunciato il nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia che prevede l'esclusione da Swift di Sberbank, "di gran lunga la più grande banca della Russia, e altre due grandi banche". "Questo, ha aggiunto Von der Leyen, solidificherà il completo isolamento del settore finanziario russo dal sistema globale". Inoltre, "proponiamo un divieto totale d'importazione di tutto il petrolio russo, via mare e via oleodotto, greggio e raffinato".

"Il blocco delle importazioni completo, riguarderà il greggio e i prodotti raffinati trasportati via mare o via tubo", ha detto von der Leyen riferendo i termini della proposta agli Stati che cominceranno a discuterla oggi stesso a Bruxelles, a livello degli ambasciatori degli Stati Ue.

"Non sarà una scelta facile affrontare la dipendenza dal petrolio russo ma dobbiamo farlo, lo faremo in modo ordinato per permettere agli Stati di cercare forniture alternative e minimizzando l'impatto sul mercato globale", ha continuato von der Leyen precisando che l'uscita graduale dalle importazioni dalla Russia avverrà "per il greggio entro sei mesi e per i prodotti raffinati entro fine anno".

Von der Leyen ha anche confermato che tra le proposte comunitarie contenute nella sesta serie di sanzioni contro la Russia c'è anche l'esclusione di Sberbank, la più grande banca russa, dal sistema Swift , che "solidifica il completo isolamento finanziario della Russia a livello globale".

Tra le altre cose, specifica Von der Leyen, "vogliamo che l'Ucraina vinca questa guerra. Ma vogliamo anche stabilire le condizioni per il successo dell'Ucraina all'indomani della guerra. Il primo passo è il sollievo immediato: si tratta di un sostegno economico a breve termine per aiutare gli ucraini a far fronte alle ricadute della guerra, come facciamo con il nostro pacchetto di assistenza macrofinanziaria e con il sostegno diretto al bilancio ucraino. Inoltre, abbiamo recentemente proposto di sospendere per un anno tutti i dazi all'importazione sulle esportazioni ucraine nella nostra Unione. Sono sicuro che il Parlamento europeo darà il proprio peso a questa idea. Ma questo non è sufficiente per il sollievo a breve termine"

"L'Europa ha una responsabilità molto speciale nei confronti dell'Ucraina. Con il nostro sostegno, gli ucraini possono ricostruire il loro paese. Ecco perchè oggi vi propongo di iniziare a lavorare su un ambizioso pacchetto di ripresa per i nostri amici ucraini. Questo pacchetto dovrebbe portare investimenti massicci per soddisfare i bisogni e le riforme necessarie. Dovrebbe affrontare le debolezze esistenti dell'economia ucraina e porre le basi per una crescita sostenibile a lungo termine".

"Il piano potrebbe stabilire un sistema di pietre miliari e obiettivi per assicurarsi che il denaro europeo finisca veramente al popolo ucraino e sia speso in conformitàcon le regole dell'Ue. Il piano potrebbe aiutare a combattere la corruzione, allineare l'ambiente legale con gli standard europei e migliorare radicalmente la capacità produttiva dell'Ucraina. Questo porterà la stabilità e la certezza necessarie per rendere l'Ucraina una destinazione attraente per gli investimenti diretti esteri. E alla fine, aprirà la strada al futuro dell'Ucraina all'interno dell'Unione Europea", ha aggiunto la presidente della Commissione Ue.

