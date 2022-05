Regione, Azione attacca il M5S. Inizia la bagarre pre-elettorale

Azione - come anticipato da Affaritaliani.it Milano - potrebbe decidere di andare da sola alle prossime elezioni visto anche come si stanno mettendo i rapporti con il Movimento 5 Stelle. Non a caso oggi il Segretario Regionale di Azione, il Consigliere regionale Niccolò Carretta risponde alle accuse del capogruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio Regionale Di Marco in maniera netta.



“Da mesi - sottolinea Carretta - chiediamo un progetto credibile e alternativo per governare la Lombardia: giusto oggi i 5S portano in Aula due mozioni contro i termovalorizzatori e a favore di una generica pace in chiave populista e demagogica, che ci vedono decisamente contrari".



"Azione – prosegue il Segretario regionale Carretta – non ha nessun dubbio o ripensamento su Fontana e sulla Lega, cosa che non si può dire del M5S, che ci ha governato assieme firmando i vergognosi decreti sull’immigrazione di Salvini e il Reddito di Cittadinanza. In Lombardia il consenso lo vogliamo costruire parlando di sviluppo economico, concorrenza su Trenord e di un sistema sanitario che si aggiusti dove serve, senza fare di tutta un’erba un fascio. Del resto, è stato proprio un consigliere regionale 5S, ex deputato, a dire apertamente in Consiglio regionale non più tardi di qualche settimana fa che non ritiene Azione un interlocutore. Io penso che il partito del No a tutto e del reddito di cittadinanza non possa essere un interlocutore credibile soprattutto per i lombardi.”

