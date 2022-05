Burger King, annunciata apertura del 70° ristorante diretto della catena

Gli scatti d'Affari

Burger King, con l'apertura della sede di Agrate l’azienda rinnova l’impegno a creare 500 nuovi posti di lavoro nel 2022

Burger King Restaurants Italia ha annunciato l'apertura del suo 70° ristorante di proprietà diretta in Italia: è un traguardo importante per l'azienda, che con la nuova sede conta ben 235 ristoranti presenti in 18 regioni sul territorio italiano. Il nuovo ristorante ha visto l'apertura sabato 30 aprile ad Agrate, in Viale delle Industrie, 3.

Il nuovo Burger King impiega ad ora 20 dipendenti e si inserisce quindi nel percorso di crescita intrapreso da anni dall’azienda, che stima in particolare 30 aperture entro il 2022 e oltre 500 nuovi posti di lavoro. La superficie su cui si sviluppa è di 515mq, conta 135 posti a sedere all’interno e 32 esterni ed è dotato di WiFi gratuito, della corsia Drive Thru e del servizio di Delivery direttamente a casa.