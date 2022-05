Centrodestra, vertice Meloni-Salvini-Berlusconi. Ipotesi Crosetto premier

Centrodestra, i nodi da sciogliere, i punti di contatto e quelli di divisione



La notizia c'è. E, per usare le parole di un deputato di Fratelli d'Italia, "è già un grande passo in avanti". Entro domenica ci sarà l'incontro tanto atteso (e tanto rimandato) tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Non si sa ancora se in presenza o videocall, ma certamente ci sarà anche l'ex Cavaliere, magari in videocollegamento con Antonio Tajani in presenza insieme a Salvini e Meloni.



Il day after della Conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Milano ha lasciato qualche strascico di polemica per la mancata presenza del leader della Lega, che ha incolpato il "no di un dirigente di FdI (Ignazio La Russa)", che però, spiegano dall'entourage di Meloni, si era espresso prima dell'annuncio di Salvini, accolto favorevolmente venerdì scorso da Meloni, di passare per un saluto. Beghe e polemiche a parte, il Centrodestra cerca, faticosamente, di ripartire. Dopo più di un anno di divisione tra governo Draghi e opposizione e soprattutto dopo la lite sulla rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale.



In tutti i partiti della coalizione c'è la volontà di non fare regali alla sinistra e di puntare sui punti che uniscono tralasciando quelli che dividono. Almeno questo, sulla carta, sarà lo spirito del faccia a faccia. Primi nodi da sciogliere le candidature per le Amministrative, con i casi Palermo (e Sicilia in autunno) e Verona su tutti. Ma è evidente che l'obiettivo sono le elezioni politiche. Tanto nella Lega quando in Fratelli d'Italia assicurano di essere contrari alla riforma del sistema elettorale in senso proporzionale, rilanciata anche oggi dal Movimento 5 Stelle, che, visti i sondaggi, garantirebbe a Fratelli d'Italia più seggi in Parlamento dell'attuale Rosatellum.



"Ma vogliamo vincere per governare, non avere più poltrone alla Camera e al Senato", spiegano da FdI. Resta da vedere se Berlusconi manterrà l'impegno preso prima della partita al Quirinale di non fare asse con Pd e M5S sul proporzionale. I punti di condivisione sono certamente il no all'aumento delle tasse, sulla casa prima di tutto, la pace fiscale, il ritorno verso l'energia nucleare (di nuova generazione) e la lotta all'immigrazione clandestina. Oltre al superamento delle restrizioni che ancora permangono sul fronte della lotta al Covid.



E' evidente che la tensione non si supera con un faccia a faccia, reale o virtuale, anche perché ogni qual volta Fratelli d'Italia attacca Lamorgese o Speranza, su immigrazione e Covid, dalla Lega viene vista come una mossa per mettere in difficoltà Salvini che, come ha spiegato anche oggi, ha anteposto il bene del Paese al bene del partito. Il punto chiave per Meloni è la chiarezza, come ha detto anche ieri a Milano.