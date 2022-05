La7, Santoro vs Jebreal: "Io con Putin? Tu frequenti i potenti". VIDEO

La7, Michele Santoro a Non è L'Arena: "Io difendo Putin? Rula frequenta i ricchi e potenti, venga con me tra gli umili"

Michele Santoro risponde alle accuse social di Rula Jebreal. La giornalista israeliana aveva recentemente attaccato il collega dicendo: “Mi rattrista ascoltare Santoro che giustifica un dittatore sanguinario”. Così, il conduttore salernitano, ospite da Massimo Giletti a Non è l'Arena, su La7, nella puntata di ieri, domenica 1° maggio, ha ribattuto in diretta alla collega: "Rula Jebreal dice che difendo Vladimir Putin? Ho grande stima di Rula, tanto più che lei frequenta tanti potenti nel mondo. Forse qualche volta dovrebbe venire, come me, anche tra quelli che potenti non sono, per esempio quelli che hanno fatto la marcia Perugia-Assisi…”.

Non è l'Arena, Santoro: "Non riesco più a dormire da quando è scoppiata la guerra"

Quindi, chiarisce il giornalista, c'è poco da accusare: "Il più alto numero di persone solidali con gli ucraini era lì, in quella marcia. Persone normali, umili, che non hanno tutti i soldi delle persone che frequenta Rula. Persone che camminano per la pace, persone che hanno ospitato in casa degli ucraini. Tutte queste persone non dormono pensando ai civili che muoiono in Ucraina per questa guerra", tuona Santoro. Che confessa: "Io non riesco più a dormire da quando è scoppiata questa guerra quindi l'idea che io possa essere a favore dell'intervento di Putin è pura follia".

"Un anno prima dell'invasione di Putin", conclude, "Zelensky aveva detto che il compito dell'Ucraina era di riconquistare la Crimea. Sette giorni prima dell'intervento di Putin, gli ucraini avevano detto di essere contrari agli accordi di Minsk. Non parliamo sempre e solo del sanguinario".

#nonelarena @MicheleSantoro ospite di Massimo #Giletti: "@rulajebreal dice che difendo #Putin? Ho grande stima di Rula, tanto più che lei frequenta tanti potenti nel mondo. Forse dovrebbe venire, come me, tra quelli che non lo sono..."#santoro #Ucrainahttps://t.co/E7XM5cRglx — Non è l'Arena (@nonelarena) May 1, 2022

Leggi anche: