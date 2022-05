Sondaggio, Zaia il governatore più amato. Sindaci, Sala batte Gualtieri

Il sondaggio di Affaritaliani.it. Le classifiche



Luca Zaia vince nettamente con il 67,3% la sfida tra i governatori di regione che godono di maggiore fiducia da parte dei cittadini. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. Al secondo posto, con il 62,8%, Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), in terza posizione Vincenzo De Luca (Campania) con il 62,4%.





Antonio Decaro (Bari) vince con il 62,4% tra i sindaci metropolitani delle grandi città. Medaglia d'argento per Luigi Brugnaro (Venezia) e Giorgio Gori (Bergamo) con il 61,4%. Anche se di poco, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, batte Roberto Gualtieri, primo cittadino di Roma.





In questo momento in cima alla classifica delle priorità e paure degli italiani ci sono lavoro e disoccupazione, sicurezza, poi salute e benessere fisico. In quarta posizione caro bollette e inflazione, poi immigrazione.





Leggi anche: