Costa Venezia parte da Istanbul alla scoperta di Turchia e Grecia

Costa Venezia, novità assoluta nel mondo delle vacanze organizzate: gli itinerari prevedono “volo + crociera” da Istanbul

Al via da oggi le nuove crociere di Costa Venezia in Turchia e Grecia, una novità senza precedenti che vede la collaborazione tra Costa Crociere, Turkish Airlines, Ente Nazionale del Turismo della Turchia e Galataport di Istanbul.

Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere, ha commentato: “Il nostro programma di ripartenza delle operazioni in vista dell’estate si rafforza con un’offerta davvero unica. L’elemento di novità principale delle crociere di Costa Venezia è la possibilità di visitare il meglio della Turchia in una sola vacanza, partendo proprio da Istanbul, una delle città più belle al mondo. Pensiamo che la Turchia abbia un grande potenziale per le crociere, che stiamo cercando di sviluppare per primi. È raggiungibile dai principali paesi europei con poche ore di volo, ha buone connessioni aeree e porti moderni, gode di un clima mite che permette di operare tutto l’anno, e soprattutto presenta una varietà incredibile di esperienze e attrazioni”.

Costa Venezia, costruita nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, conta 13 ristoranti e 8 bar al suo interno, un parco acquatico e un parco avventura, una spa privata e piscine. Il programma di Costa per la Turchia comprende tre itinerari: un primo per esplorare il meglio della Turchia e della Grecia in un’unica vacanza, un secondo esplorare in tutta calma il meglio della Turchia e alcune località della Grecia fuori dall’ordinario e infine un terzo itinerario di 12 giorni fra Turchia, Egitto, Israele e Cipro.