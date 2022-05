Regionali Lombardia 2023, Sala: "Esclusa la mia candidatura"

“La mia candidatura alle regionali lombarde è esclusa”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione della 23esima edizione della Milanesiana 2022 al Piccolo Teatro Grassi, interpellato dai cronisti su una sua possibile candidatura alle elezioni regionali del 2023. Riguardo agli avversari, "penso che alla fine Fontana si candiderà: sembra abbastanza naturale che lo faccia”, ha precisato. “Dal nostro punto di vista, escludendo una mia candidatura, penso che la questione sia se fare delle primarie oppure no. Il punto è tenere insieme una coalizione larga. Non sarà facile però mi pare che è su questo che stiano lavorando. L’obiettivo rimane sempre arrivare a una decisione per l’estate”, ha concluso il sindaco.

