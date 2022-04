Regionali, Azione balla da sola? Calenda pre-allerta i territori. Inside

Alle prossime regionali che cosa farà Azione di Carlo Calenda? E' uno dei grandi interrogativi che agitano il piccolo stagno della politica lombarda, che si sta preparando alle prossime elezioni con grande cura. Per la prima volta dopo tanto tempo, infatti, la Lombardia pare essere contendibile. Come anticipato da Affaritaliani.it Milano, Attilio Fontana è molto carico. Realisticamente, una volta superato lo scoglio della famiglia, potrebbe dare il suo assenso a una ricandidatura che comunque comporterebbe alcuni problemi politici sul lato di Letizia Moratti, alla quale Matteo Salvini aveva promesso - quando entrò in giunta - di sostenerla nella corsa a Palazzo Lombardia.



Ma il fronte molto caldo, in queste ore, pare essere quello di Azione. Il partito di Carlo Calenda, di fronte all'ipotesi molto concreta che in Lombardia il Partito Democratico coinvolga in modo strutturale il Movimento 5 Stelle, pare abbia messo in preallarme i territori: non è escluso - secondo rumors raccolti da Affari - che gli azionisti possano decidere per una candidatura autonoma dalla destra e dalla sinistra. La sfida sarebbe interessante, anche perché Azione è quotata sul 5 per cento, e dunque politicamente rilevante. Ma senza nessuna chance di vittoria, visto che le regionali sono a turno unico. Peraltro l'eventuale decisione di Calenda leverebbe una chance fondamentale di vincere al centrosinistra, in una partita punto a punto come pare che si prospettino le elezioni 2023.



