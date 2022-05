Guerra, la Russia scongiura ancora il default: pagate le cedole sugli Eurobond

Guerra Ucraina, Putin firma un decreto sulle sanzioni di ritorsione contro l'Occidente

La Russia scongiura ancora una volta il default tecnico del suo debito in valuta estera: secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Bloomberg tre investitori si sarebbero visti accreditare sui rispettivi conti le cedole in dollari di due eurobond, con scadenza 2022 e 2042, alla vigilia del termine del periodo di grazia di trenta giorni scattato ad inizio aprile, quando le cedole sono venute a maturazione. A causa delle sanzioni i fondi erano stati bloccati facendo scattare il periodo di grazia di 30 giorni.

Ma nel fine settimana, spiega l'Ansa, il governo russo aveva annunciato a sorpresa di aver disposto i pagamenti, circa 650 milioni di dollari, diretti alla banca agente Citi, attingendo dalle riserve domestiche e utilizzando Bank Dom.RF, una banca non colpita dalle sanzioni. Il pagamento, che conclude una vera e propria gincana tra le sanzioni, evita alla Russia il primo default della sua storia dalla cacciata degli zar da parte dei Bolscevichi.

E se da un lato Mosca scongiura il default, il presidente russo Vladimir Putin lancia la sua mossa contro l'Occidente e firma un decreto sulle sanzioni economiche di ritorsione. Secondo l'agenzia Reuters, il Cremlino ha reso noto che le sanzioni sono in risposta alle "azioni ostili di alcuni Stati stranieri e organizzazioni internazionali". Nel documento non sono riportati i nomi delle persone fisiche o degli enti interessati dalle misure.

Tuttavia, il decreto concede al governo russo dieci giorni per compilare un elenco delle persone o entità da sanzionare, offrendo anche lo spazio per delineare "criteri aggiuntivi" per il numero di transazioni che potrebbero essere limitate. Il decreto vieterà l'esportazione di prodotti e materie prime alle persone fisiche e agli enti sanzionati. Vieta inoltre le transazioni con persone e società straniere colpite dalle sanzioni di ritorsione della Russia. L'annuncio arriva proprio mentre l'Europa dovrebbe proporre un sesto pacchetto di sanzioni questa settimana, incluso un possibile embargo sull'acquisto di petrolio russo.

