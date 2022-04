Rublo digitale, la moneta simbolo della "disperazione" finanziaria di Putin

Guerra Russia Ucraina, la moneta russa non è in buona salute e Putin lo sa bene

CBDC acronimo di CENTRAL BANK DIGITAL CARRENCY, ossia Moneta Digitale della Banca Centrale. Da molto tempo si cerca di “produrre” valute correnti in forma digitale: con digitale o numerico, in informatica ed elettronica, ci si riferisce a tutto ciò che viene rappresentato con un numero o che opera manipolando numeri, contrapposto all’analogico (fonte Wikipedia.it).

L’articolo di affaritaliani.it “Russia, nel 2023 arriva il rublo digitale: che cos'è il CBDC di Putin” dimostra ancora una volta la “disperazione” finanziaria della Russia. In tempi di pace utilizzare la moneta digitale comporterebbe un allineamento della valuta, di un determinato paese, alle realtà economiche espresse. In tempo di guerra diventa come la famosa “coperta di Linus”.

Allora ci si domanda perché? Riporto le parole della Governatrice della Banca Centrale Russa: “Abbiamo creato rapidamente un prototipo del rublo digitale e ora lo stiamo testando con le banche”. Domanda perché lo fai adesso? Sembra quasi che abbiano copiato da un mio articolo apparso il 22 gennaio 2013 (C'era una volta...il pianeta Cash Land - Affaritaliani.it) nel quale sostenevo che per avere “DENARO INFINITO” bastava una semplice carta di credito da distribuire a tutti (denaro digitale). Attualmente il rublo è sostenuto in modo da apparire “quasi” normale nelle attuali quotazioni, ma a leggere i contenuti finanziari non mi sembra che sia in buona salute.

A questo punto vorrei sollecitare le AGENZIE DI RATING o il FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE per avere una conferma di quanto sta accadendo nel mondo finanziario moscovita. Le parole mala tempora currunt ben si addicono all’attuale momento storico della Russia perché ancora una volta, i russi, hanno sulla testa la famosa spada di Damocle, ossia i debiti da pagare in valuta “corrente”, leggi dollari, euro ecc. Se riusciranno a scansare la spada di Damocle è possibile che periscano soffocati dalla loro “ingordigia”?