Sondaggi: il Pd, riassorbendo Art.1, supera FdI e diventa il primo partito

Con il ritorno annunciato degli ex Speranza e Bersani, Letta sorpassa Meloni e porta il Pd in testa

La ricomposizione annunciata della frattura tra Pd e Articolo 1 permette ai Dem di scavalcare FdI e diventare il primo partito d'Italia. Il dato emerge chiaramente dalla media dei sondaggi elaborata da Termometro Politico, che utilizza le rilevazioni effettuate nella settimana dal 24 al 30 aprile da parte di ben cinque istituti specializzati: SWG, Piepoli, TP, Tecné e Ipsos.

Il nuovo Pd, pronto a riaccogliere chi se ne era allontanato durante l'era-Renzi, totalizza il 22,4%, un dato che rafforza l'intento chiaramente espresso durante l'intervento del segretario Dem Enrico Letta al congresso nazionale di Articolo 1. In prospettiva delle elezioni politiche del 2023, il risultato è il sorpasso ai danni di FdI, che totalizza il 21,4%, con il Pd che torna molto vicino al consenso ottenuto in occasione delle elezioni europee del 2019.

Rimane stabile la Lega, al 16,4%, mentre risale dai livelli minimi in cui era caduto il Movimento 5 Stelle, ora al 13,3%. Su livelli simili a quelli di sette giorni fa anche Forza Italia, all’8,6%. Italia Viva e Azione/+Europa sono rispettivamente al 2,5% e al 4,4%. Per la prima volta viene rilevato il consenso della lista comune Sinistra Italiana/Verdi, un altro matrimonio annunciato in viste delle prossime politiche. La somma dei voti ai due partiti produce un complessivo 4,1%, ma, come nel caso del rientro di Articolo 1 nel Pd, saranno solamente le urne a dire se questi voti si possono effettivamente sommare, cosa che non sempre accade, alla prova dei fatti.





