Corea del Nord, lanciato missile non identificato. Kim Jong Un vuole la guerra

Corea del Nord, violato l'ultimatum: missile balistico nel Mare dell'Est

La guerra in Ucraina continua senza sosta da 70 giorni e non accenna a fermarsi. Tutti i tentativi di negoziazione con Putin sono falliti e anzi la Russia sta intensificando sempre di più i suoi attacchi. Ma il conflitto rischia di estendersi dopo la decisione della Corea del Nord di lanciare l'ennesimo missile non identificato, finito nel Mare dell'Est. La Corea del Sud aveva avvertito Kim Jong Un, non accetteremo altre provocazioni e adesso si rischia davvero una terribile escalation.

Un missile di tipo non identificato è stato lanciato dalla Corea del Nord verso il Mare dell'Est. Lo ha riferito l'agenzia sudcoreana Yonhap. Secondo la Guardia costiera giapponese, il proietto lanciato potrebbe essere un missile balistico. Dall'inizio di quest'anno, Pyongyang ha lanciato una decina di missili nel corso di altrettanti test, tra cui un missile balistico intercontinentale nel marzo scorso, per la prima volta dal 2017.

