Poste Italiane celebra 160 anni: da sempre al fianco del Paese

Gli scatti d'Affari

Poste Italiane ha festeggiato oggi i 160 anni di storia: punto di riferimento nel presente e nel futuro della nazione

"Una storia lunga, che ha accompagnato quella dell'Italia” Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto descrivere la storia di Poste Italiane prendendo la parola alle celebrazioni dei 160 anni dell’azienda che si sono svolte alla Nuvola di Roma. “Quella di Poste Italiane - ha sottolineato il Capo dello Stato - è la storia del nostro paese, per tanti aspetti è la storia del costume e della cultura del nostro paese".

All’evento Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane: "Poste è un'azienda che riesce a stare sul mercato e produce risultati economici, e al tempo stesso è un'azienda che ha anche una funzione sociale per il sistema paese". Sottolineando come il gruppo sarà "sicuramente una grande spinta ai mezzi digitali, ma anche una conferma della presenza territoriale". Per l’occasione è stato anche presentato il progetto Polis che porterà i servizi digitali del gruppo nei Comuni più piccoli con meno di 5.000 abitanti.

Una giornata di celebrazioni e di festa quella di una delle aziende più longeve del panorama economico italiano, simbolo e costume di un’intera nazione.