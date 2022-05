Centrodestra, Sgarbi: "Salvini accetterà Meloni premier? Inevitabile"

Elezioni Palermo, Sgarbi: "Abbiamo alla fine trovato insieme un punto di incontro su Lagalla"



"La situazione è nettamente migliorata, a parte la situazione specifica di Verona dove c'è l'ex leghista Tosi, in alleanza asimmetrica con Forza Italia. La strada si è aperta e anche chiusa positivamente a Palermo, e sappiamo bene che ormai la Sicilia è un vero test nazionale". Vittorio Sgarbi annuncia ad Affaritaliani.it la distensione nel Centrodestra, in attesa del vertice tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi che dovrebbe tenersi entro questa settimana. "A Palermo c'era stata la sceneggiata di Forza Italia che appoggiava Cascio insieme alla Lega e la contrapposizione del Carroccio a Musumeci. Abbiamo alla fine trovato insieme un punto di incontro su Lagalla. Importante svolta e segnale positivo per la ricomposizione della coalizione anche a livello nazionale".

In vista delle prossime elezioni politiche, la Lega e Salvini accetterebbero Meloni premier (vista la storica regola del Centrodestra che il presidente del Consiglio è il leader del primo partito della coalizione in caso di vittoria)? "E' inevitabile, c'è un patto non scritto ma anche scritto. Poi bisognerà vedere come andrà la prossima campagna elettorale e se la reale distanza tra Fratelli d'Italia d'Italia e Lega sarà quella attuale indicata dai sondaggi. Se facessero 22 a 19 per cento, ci sarebbe un equilibrio che potrebbe portare Meloni agli Esteri e Salvini all'Interno con un presidente del Consiglio di area". Crosetto come ha scritto Affaritaliani.it? "Potrebbe essere, comunque una figura punto di equilibrio di quel tipo", conclude Sgarbi.

