Esche tossiche nel Bresciano: almeno un cane morto, bonificato un chilometro di territorio

Perlustrato e bonificato oltre un chilometro in Villa Dalegno, frazione di Temù - comune in Vallecamonica. La forestale di Ponte di Legno e l'unità cinofila antiveleno del nucleo dei Carabinieri di Dervio (LC) hanno trovato bocconcini per avvelenare i cani. Almeno uno morto a causa delle crocchette letali, contenenti delle sostante anticoagulanti simili a quelle contenute nel veleno per topi. Le analisi sono state condotte dai veterinari dell'A.T.S. della Montagna e dall'Istituto zooprofilattico.

Usare e detenere questi bocconi è severamente punito da un'ordinanza del Ministero della Salute. La loro carica velenosa e nociva rappresenta un rischio non solo per gli animali e l'ambiente, ma per la popolazione in generale, specialmente bambini.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO