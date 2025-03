Essere in Salute: come, quando e perché. Incontro pubblico a Milano

Quotidiano della salute, testata indipendente, diretto da Federica Bosco e edito da Gabriella Scrimieri, in occasione della giornata Mondiale della Salute, organizza un momento di riflessione e discussione sul tema. L’appuntamento è per il 5 aprile alle ore 10.00 presso la sede delle Suore Maria Ausiliatrice, via Bonvesin De la Riva12 a Milano. Nell’occasione si festeggeranno anche i primi 7 mesi della testata giornalistica. Sembra un concetto banale ma cosa significa stare in Salute? Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la salute è uno stato totale di benessere fisico, mentale e sociale e non solo assenza di malattia o infermità. Una differenza sottile ma determinante. Ecco che da questo concetto è nato il desiderio di legare in una giornata tre aspetti imprescindibili per stare bene: salute, sanità e sociale.

L’importanza della prevenzione e degli screening per una longevità attiva

Il primo focus dell’incontro pubblico sarà dedicato alla salute intesa come capacità di prendersi cura di sé stessi, non solo di curarsi, ma di evitare di ammalarsi. Come? Con la prevenzione e un corretto stile di vita che permette di avere una longevità attiva. Perché non è importante vivere di più quanto vivere meglio. Arrivare alla vecchiaia in salute, autonomi e non con uno stato di cronicità che di fatto è una salute a metà. Per fare questo ci vuole una preparazione che parte da lontano, addirittura da prima della nascita e si trasmette fino a tre generazioni.

In questa prima parte interverranno diversi specialisti che che fanno parte del comitato scientifico. Daranno consigli, indicazioni e strategie per vivere meglio. Il cardiologo Dott. Patrizio Mazzone presenterà i rischi cardiovascolari legati all’età, al genere e alle malattie genetiche spesso silenti e molto pericolose. Sapremo cosa fare e come agire in presenza di sintomi sospetti. L’urologo Giacomo di Cosmo parlerà di un aumento della disfunzione erettile tra i più giovani e dei tumori al testicolo in aumento.

Il Dottor Marco Marconi, dermatologo, spiegherà le nuove tecnologie e l’Intelligenza Artificiale grazie alla quale oggi è possibile esaminare i nei, e valutarne l’evoluzione con una proiezione nel tempo per capire come si può trasformare un neo, se e quando agire.

Non mancherà la tecnologia e intelligenza artificiale con il Prof. Giacomo Placella Ortopedico e Traumatologo che ci illustrerà, innanzitutto, come conservare al meglio le nostre ossa e poi come le nuove tecnologie e l’Intelligenza artificiale possono aiutarci con la medicina rigenerativa.

Per concludere il primo panel ci sarà il prof. Marco Viani chirurgo vascolare che insieme ad un gruppo di colleghi ha messo a punto un check up della longevità e ci spiegherà in che cosa consiste e quali benefici è in grado di dare.

Le criticità del sistema sanitario di oggi, dove ci porteranno? Politiche sanitarie a confronto

Questi approfondimenti hanno due scopi: migliorare la qualità della nostra salute prevenendo l’insorgenza delle malattie in modo da ridurre i costi di una sanità che oggi in Italia non è più sostenibile. Ne parleremo con dirigenti medici, docenti universitari e con il presidente di AREMIEM Marco Mafrici che ci darà delle informazioni sulla sanità nel mondo. Dove il sistema sanitario funziona meglio? Perché? Cosa possiamo imparare e importare dall’estero?

Grazie alla preziosa collaborazione tra Quotidiano della salute e AREMIEM, la prima associazione di medici italiani all’estero, tanti medici espatriati raccontano nei Podcast “Mondo Sanità” di quotidiano della salute, i diversi sistemi sanitari presenti in Europa e nel mondo. Un’occasione unica per conoscere pregi e difetti oltreconfine con l’intento di cogliere preziosi suggerimenti e cercare di mettere a sistema i punti di forza di ciascuno.

Nei meandri della sanità c’è un ambito che merita di essere attenzionato più di altri e riguarda la salute mentale perché i due anni di pandemia sembrano aver lasciato segni indelebili sugli adulti, ma soprattutto sugli adolescenti e sui bambini dove ci sono emergenze da non sottovalutare come un uso malato dei social, un incremento delle droghe sintetiche e del consumo di alcol. Ne parleremo con il Prof. Gianluca Castelnuovo psicologo e psicoterapeuta dell’IRCCS Auxologico e dell’Università Cattolica.

Il ruolo del sociale in ambito sanitario

La terza parte dell’incontro sarà dedicata al sociale, alle ore 12. Le associazioni di pazienti oggi spesso fanno la differenza. Quando la Sanità mostra lacune, ci pensano le associazioni ad aiutare i pazienti ed infatti è arrivata proprio dalle associazioni l’input di raccogliere fondi per migliorare l’ambiente in cui vivono i malati, dove fanno esami, interventi e dove trascorrono la degenza. Grazie al sostegno di tante associazioni, dunque, è stato possibile portare dentro le strutture il progetto Ospedali Dipinti di Silvio Irilli che sarà presente con Capitan Delfino per raccontare la sua storia.

Sarà quello il momento per ringraziare le tante associazioni di volontariato che operano a fianco di medici e operatori sanitari negli ospedali e sul territorio. Un ruolo difficile, ma sfidante che Silvia Nani (infermiera e volontaria) racconterà ai presenti. La conclusione dei lavori sarà riservata a Valeria Vitali fondatrice di Rete del Dono, che parlerà del suo portale di crowdfunding e di come ci siano tanti modi per donare, anche correre. Una mission che ogni anno si rinnova con la Milano Marathon. In programma quest’anno il 6 aprile a cui prenderanno parte 16 mila runner in 4 mila staffette e 10 mila maratoneti impegnati nella 42 chilometri lungo le vie della città.

L’importanza della prevenzione e degli screening per una longevità attiva, intervengono:

Dott. Patrizio Mazzone Cardiologo e Aritmologo – Ospedale Niguarda MI

Dott. Giacomo di Cosmo Urologo - Azienda Ospedaliera Cardinale Giovanni Panico, Tricase (LE)

Dott. Marco Marconi Dermatologo – Clinica Aristotele MI

Prof. Marco Viani Chirurgo Vascolare Medico Professore Onorario della Clinica Chirurgica della Università Ovidius Constanta

Prof. Giacomo Placella Ortopedico e Traumatologo – Ospedale San Raffaele / Università Vita Salute MI

Politiche sanitarie a confronto, interviene:

Dott. Marco Mafrici Presidente AREMIEM (Associazione Rete Medici Italiani in Europa e nel Mondo)

Patologie emergenti nei giovani, allarme sociale, interviene:

Prof. Gianluca Castelnuovo Psicologo e Psicoterapeuta – Ospedale Auxologico / Università Cattolica MI

Il ruolo del sociale in ambito sanitario, l’arte terapia e le associazioni di pazienti, intervengono:

Silvio Irilli, Ospedali Dipinti accompagnato da Capitan Delfino l’eroe dei più piccoli

Silvia Nani, infermiera e volontaria ALOMAR

Valeria Vitali, Rete del Dono



LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO