Europee, a Nord Ovest rigettata la lista di Santoro (e non è l'unica)

Rigettata nella circoscrizione Nord Ovest la lista Pace Terra Dignità di Michele Santoro per le prossime Europee. La lista, composta da 20 candidati e presentata martedì scorso presso la Corte d'Appello di Milano, includeva nomi come quello dell'attore Paolo Rossi e dello scrittore moldavo Nicolai Lilin, con il giornalista al primo posto.

Come riferisce Ansa, non è l'unica rigettata a Milano: ci sono anche Forza Nuova, Pirati (legata al Partito Pirati Europeo), Italia dei diritti - De Pierro, Alternativa Popolare con capolista il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, quella del Partito Animalista - Italexit, Pensioni e lavoro - che si era presentata, in polemica, con sole 3 firme a fronte delle 15mila minime che servirebbero -, Democrazia sovrana e popolare e infine Parlamentare indipendente di Lamberto Roberti, che si era presentata senza firme e senza altri candidati.