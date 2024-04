Europee, Gori (Pd): "In Europa per decidere le partite più importanti"

Europee in casa Pd: con Cecilia Strada, anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori annuncia la sua candidatura: "Dopo dieci bellissimi e impegnativi anni da Sindaco, ho ancora voglia di fare e di rendermi utile. Scelgo l'Europa perché è dall'Europa che dipende il nostro futuro: non c'è nessuna grande sfida del nostro tempo - da quella della pace alla competizione industriale, dalla battaglia per fermare il cambiamento climatico alla gestione dei flussi migratori - che possa essere affrontata da una singola nazione. Solo se saremo uniti come Europei avremo voce e possibilità di contare. Solo con un'Europa più forte potremo dare ai nostri cittadini protezione e speranza di una vita migliore".

"A Bruxelles si giocheranno le partite più importanti"

Gorì prosegue: "È a Bruxelles che si giocheranno nei prossimi anni le partite più importanti. Mi candido per essere lì, con lo stesso impegno che ho messo nel fare il Sindaco a Bergamo. So di dover studiare, ma lavorare non mi spaventa. Sarà più complicato, anche per i faticosi meccanismi decisionali che caratterizzano l'UE, ma ne vale la pena. E voglio essere un riferimento per i Comuni, i cittadini, le imprese e le associazioni delle Regioni - la Lombardia, il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta - nelle quali cercherò di raccogliere fiducia e preferenze. Mancano solo 50 giorni al voto dell'8 e 9 giugno. Da domani si parte!", conclude Gori.