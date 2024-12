L'ex ad di Carige Paolo Fiorentino è stato condannato a quattro anni di reclusione

Paolo Fiorentino, già amministratore delegato di Carige ed attuale ad di Banca Progetto è stato condannato a 4 anni di reclusione e 50mila euro di multa a Milano nell'ambito del processo sull'istituto di credito genovese con al centro la semestrale del 2018 e la presunta mancata comunicazione al mercato della necessità di svalutare i crediti non performing per centinaia di milioni di euro. Lo hanno deciso i giudici della terza sezione penale che hanno anche inflitto 2 anni e 6 mesi all'allora responsabile della tenuta delle scritture contabili, Mauro Mangani.

Condannata anche Carige con 700mila euro di sanzione

I giudici, hanno inoltre condannato Carige, inglobata da Bper e imputata come ente, a 700 mila euro di sanzione pecuniaria (700 quote del valore di 1000 euro ciascuna) e hanno disposto nei confronti di Malacalza Investimenti, la principale parte civile, quasi 28 milioni e 600 mila euro di provvisionale che gli imputati dovranno versare in solido. Il risarcimento dei danni verrà affrontato in una causa civile. Fiorentino, inoltre, è stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici per 5 anni.

L'avvocato di Fiorentino: "Fermamente convinti della sua innocenza"

"Le sentenze si rispettano. Siamo Fermamente convinti dell'innocenza di Paolo Fiorentino e valuteremo gli spazi per l'appello". Così l'avvocato Giuseppe Iannaccone, difensore dell'ex ad di Carige. Durante la lettura del dispositivo, in aula, vari difensori hanno definito "severe" le condanne inflitte oggi dai giudici.

Banca Progetto rinnova la sua fiducia a Fiorentino

Banca Progetto ha oggi rinnovato la sua fiducia a Fiorentino: "Il Consiglio di Amministrazione di Banca Progetto, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Massimo Capuano, ha preso atto della sentenza di primo grado di condanna emessa oggi dal Tribunale di Milano nei confronti dell'Amministratore Delegato dottor Paolo Fiorentino in merito a una vicenda relativa alla gestione di Banca Carige durante il suo mandato di Consigliere Delegato. Il Consiglio di Amministrazione di Banca Progetto ha rinnovato, all'unanimita', piena fiducia al dottor Paolo Fiorentino che proseguira' nel suo mandato. La Banca continuera' a operare con la massima trasparenza e impegno nei confronti di clienti, dipendenti e degli altri stakeholder". Lo comunica in una nota l'istituto.



