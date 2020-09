Facebook, 2 milioni alle pmi di Milano e Roma

Due milioni di euro per 580 piccole imprese di Milano e Roma da Facebook. Il social di Mark Zuckerberg ha infatti avviato un programma di sovvenzioni con una una combinazione di contributi economici e crediti pubblicitari per aiutare le piccole imprese a riavviare, ristrutturare e risanare la propria attività in questo anno difficile. E' quanto si legge in una nota.

Le candidature sono aperte da oggi e le imprese che hanno i requisiti possono fare domanda alla pagina web di Facebook dedicata alle piccole imprese (www.facebook.com/grantsforbusiness). Una recente indagine Global State of Small Business Report condotta da Facebook insieme all'Ocse e alla Banca Mondiale, ricorra la nota, "ha rivelato che il flusso di cassa è una preoccupazione per la maggior parte delle Pmi. Il 66% delle piccole e medie imprese italiane ha subito un calo delle vendite rispetto allo stesso mese dello scorso anno e il 27% ha ridotto il numero di dipendenti a seguito della pandemia di COVID-19. Il programma di sovvenzioni per le Pmi di Facebook vuole aiutare concretamente le imprese, rendendo disponibili sovvenzioni per le spese essenziali, come tenere le luci accese e aiutarle a pagare i dipendenti, e fornire crediti pubblicitari per aiutare le Pmi a generare fatturato attraverso il marketing e le vendite online".

Facebook, si legge ancora, "è da sempre impegnata a supportare le piccole e medie imprese, spina dorsale dell'economia mondiale e cuore pulsante della piattaforma. Sono, infatti, più di 180 milioni le aziende nel mondo, 25 milioni solo in Europa, che utilizzano le app di Facebook ogni mese per entrare in contatto con i propri clienti e per continuare a crescere. A supporto di questo impegno costante, Facebook Italia ha recentemente annunciato la seconda fase di #piccolegrandimprese, il programma lanciato a luglio 2020 per supportare la ripresa e la trasformazione digitale delle piccole imprese in Italia. Da settembre fino a fine dicembre 2020, #piccolegrandimprese si arricchisce di ''Facebook Business Open Days'', webinar gratuiti mensili, con live-chat con gli esperti di Facebook e dei partner Shopify, Talent Garden e Freeformers, a cui le PMI interessate potranno partecipare registrandosi direttamente dall'hub online".

''La crisi da Covid-19 - ha dichiarato Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia - è molto di più di una crisi di salute pubblica, è una profonda crisi economica. Le piccole imprese sono state duramente colpite e siamo consapevoli che hanno bisogno di liquidità, formazione e supporto alla digitalizzazione, poiché le abitudini di acquisto dei consumatori si stanno spostando sul digitale. In Italia, infatti, durante questi ultimi mesi, il 48% delle persone ha incrementato gli acquisti online, e il 20% delle Pmi attive su Facebook ha dichiarato che nell'ultimo mese oltre il 50% del proprio business è stato realizzato esclusivamente attraverso i canali digitali. Trasformare il proprio business dal punto di vista digitale diventa quindi una priorità che non deve essere ignorata per poter superare la crisi e intraprendere la ripresa", ha concluso Colombo.