Fase 2, Sala: "Navigli, sono incazz..: o si cambia o chiudo tutto". VIDEO

Fase 2, Sala furibondo: "Vergogna Navigli: o si cambia o chiudo tutto"

"O le cose cambiamo subito o chiudo i Navigli". E' un sindaco Beppe Sala profondamente alterato quello che si è presentato alla consueta diretta facebook per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. Il riferimento è alle immagini relative a ieri, che hanno mostrato i Navigli nuovamente presi d'assalto da folti gruppi di cittadini, molti dei quali senza mascherine.

Immagini che Sala ha definito una "vergogna". "Questo è il momento di incazzarsi. E' deprimente dover rispiegare come funziona. Ve lo ridico: noi siamo non solo in crisi dal punto di vista sanitario - e abbiamo visto quanto la pandemia ci ha toccato - Siamo in una profondissima crisi socio economica. Milano ha bisogno di tornare a la-vo-ra-re".

Sala ha aggiunto: "Aprire non è un vezzo, ma una necessità. Io sto dalla parte delle famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese e devono andare a lavorare per portare a casa quanto necessario, non vanno a divertirsi. Non permetterò che quattro scalmanati senza mascherine mettano in discussione tutto ciò. Potevano forse essere inconsapevoli della situazione due o tre mesi fa, lo sono stato anche io. Ma ora no"

Quindi, la conclusione senza appello: "Non sono un politico da metafore, ma da atti. E questo non è un penultimatum ma un ultimatum. O le cose cambiano oggi oppure domani prendo provvedimenti e faccio chiudere nuovamente i Navigli. Poi lo spiegate voi ai baristi. Io mi prendo le mie responsabilità e da questa sera metto più agenti di Polizia locale. Ma questo non è il gioco delle guardie e ladri, non possiamo permettercelo. Dobbiamo usare la testa, non permetterò ad un un per cento di milanesi di mettere in difficoltà il restante 99 per cento".