Fatture false: sequestro di 300 mln e 22 arresti

Ventidue persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Milano su ordine del gip nell'ambito di un'inchiesta per associazione per delinquere, bancarotta, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Agli indagati sono stati sequestrati beni per 292,7 milioni di euro.

Le indagini hanno consentito di ricostruire un articolato sistema criminale operante in Lombardia da circa un ventennio, finalizzato all'evasione fiscale, ininterrottamente replicato dal 2000 a oggi, attraverso la sostituzione delle societa' 'pilotate' al fallimento (consorzi e societa' cooperative di lavoro) con nuovi veicoli societari costituiti ad hoc e l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.