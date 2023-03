FederlegnoArredo, Confindustria silura il presidente Feltrin: "Decaduto". Inside

Terremoto in FederlegnoArredo a 20 giorni dal Salone del Mobile. Il presidente Claudio Feltrin è stato dichiarato decaduto "con effetto immediato" da Confindustria. Dunque, sebbene Maria Porro rimanga presidente del Salone, l'associazione confindustriale che di fatto "sovrasta" il Salone e ne determina le logiche di base, non ha più il suo capo.

La guerra tra i probiviri di Confindustria e Feltrin

Come anticipato da Affaritaliani.it Milano a più riprese (QUI e QUI), la conflittualità tra i probiviri di Confindustria e Feltrin ha una genesi in un percorso lungo fatto di polemiche, critiche, e atti formali che andavano via via indurendosi. Al punto che il collegio dei probiviri ha convocato in tre date (il 9, il 15 e il 22 marzo 2023) il presidente Feltrin. Ma - stando al documento durissimo diffuso in data 30 marzo - lui non si sarebbe mai presentato. "Dai comportamenti posti in essere si può, quindi, intendere definitivamente rinunciato ogni suo diritto al contraddittorio", scrive Confindustria. La stessa Confindustria, dopo aver espulso Feltrin come membro del consiglio generale, alcune settimane fa, adesso prende in mano la situazione anche su FederlegnoArredo, e ne caccia il vertice.





"Per le ragioni appena illustrate lo scrivente Collegio provvede, quindi, a dichiarare cessato, con effetto immediato, il mandato di Presidente di Federlegno-Arredo nonché ad informare del nuovo quadro organizzativo il Consiglio Generale della Federazione per l’attivazione dei conseguenti meccanismi statutari, anche ai fini della designazione di un nuovo rappresentante di Federlegno-Arredo nel Consiglio Generale di Confindustria a copertura di un seggio che rimane nella titolarità ed esclusiva competenza della Federazione", scrivono i probiviri.

Confindustria minaccia di commissariare di fatto FederlegnoArredo

Ma non è ancora finita, perché Confindustria minaccia di commissariare di fatto FederlegnoArredo: "Laddove – entro il prossimo 15 aprile 2023 – fossero notificati al nostro Collegio atti formali di riconsiderazione dei presupposti che hanno determinato la necessità del presente provvedimento sanzionatorio, saranno condivise azioni di progressivo superamento delle gravi criticità che si sono determinate negli ultimi mesi nonché di ricomposizione del quadro relazionale fortemente lacerato dagli accadimenti intervenuti". Un terremoto vero e proprio. Sotto le macerie per adesso c'è Feltrin. E' da capire se insieme a lui rimarranno a terra altre cariche interne alla Federazione.

