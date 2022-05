Fedez al concerto di Tananai torna a parlare con Rovazzi dopo anni

Prove di pace tra Fedez e Fabio Rovazzi. L'incontro è avvenuto nella serata di lunedì 16 maggio dopo il concerto di Tananai al Fabrique di Milano, al quale il rapper ha partecipato a sorpresa, salendo sul palco per la prima volta dopo l'operazione all'addome.

Fedez, J-Ax e Rovazzi: la fine di Newtopia e il gelo tra i tre

Quindi, come riferisce Leggo, la chiacchierata serena con Rovazzi. Erano anni che non si vedevano. E negli scorsi giorni ci sono stati segnali di distensione anche nei confronti di J-Ax. I tre, come noto, avevano fondato nel 2013 l'etichetta Newtopia, ma nel 2018 J-Ax e Rovazzi avevano abbandonato il progetto. I rapporti tra i tre si erano fortemente deteriorati, ma ora Fedez sembra intenzionato a ricucire.

