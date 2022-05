Fedez felice come un bambino con il cantante dei Blink 182 a Milano. VIDEO

Fedez felice come un bambino sulle spalle del cantante dei Blink 182 a Milano

"Non incontrare mai i tuoi idoli, potresti rimanerne deluso", recita un vecchio luogo comune. Massima che a quanto pare non si applica all'incontro avvenuto in piazza Duomo a Milano poche sere fa: Fedez ha infatti conosciuto un mito della sua adolescenza, ovvero Mark Hoppus, cantante della band pop punk californiana dei Blink 182. Un incontro entusiasmante per il rapper milanese, che su Instagram si è fatto immortalare sulle spalle del cantante con il Duomo sullo sfondo, felice come un bambino.

Alla cena anche... Giacomo Poretti: "Sono il batterista dei Blink 182"

Alla cena, come testimoniato da un breve video pubblicato dal rapper, oltre alla moglie di Hoppus anche un "terzo incomodo": Giacomo Poretti. Che ha scherzato così: "Sono il batterista dei Blink 182"

Fedez: "Ci siamo scritti da quando ho scoperto di avere il tumore, anche lui ha avuto un’esperienza simile"

Ma come si è arrivati a questo incontro che ha riempito di gioia Fedez? Lo ha spiegato lui stesso nelle stories di Instagram: "Chi mi conosce, sa quanto sono fan dei Blink 182. Uscire a cena con Mark Hoppus era già un sogno, ma oggi ha assunto un significato diverso. Ci siamo scritti da quando ho scoperto di avere il tumore, anche lui ha avuto un’esperienza simile. Ci siamo scritti dal giorno prima della mia operazione, oggi ci siamo visti a cena. Mi ha voluto donare una spilla che hanno solo Tom DeLonge e Travis Barker (gli altri componenti dei Blink 182, ndr). Confesso che ho pianto come un bambino"

