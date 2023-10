Fedez, gastroscopia urgente: ha sanguinato una nuova ulcera

Nuova gastroscopia urgente nella notte per Fedez, operazione necessaria per tamponare il sanguinamento di un'altra ulcera. Lo riferisce Lapresse, confermando l'anticipazione del Corriere. Da giovedì scorso il rapper è ricoverato al Fatebenefratelli Sacco di Milano, per due ulcere che hanno reso necessarie delle trasfusioni di sangue. Questa mattina in ospedale anche i genitori di Fedez e Chiara Ferragni. Riferisce La Presse: "Secondo fonti ben informate il rapper è molto debole ma il sanguinamento è stato bloccato". Da escludere a questo punto le sue dimissioni nei prossimi giorni.