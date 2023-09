Fedez ricoverato d'urgenza a Milano: Chiara Ferragni torna da Parigi

Ore di apprensione per le condizioni di salute di Fedez, ricoverato d'urgenza in ospedale, che ha comportato il rientro a Milano immediato della moglie Chiara Ferragni da Parigi dove si trovava per la Fashion Week in corso in questi giorni.

Sui suoi social l'influencer rivela di essere tornata in Italia a seguito di "un'emergenza", ha scritto su Instagram a corredo di una foto che ritrae la sua mano in quella dell'amica influencer Chiara Biasi ringraziandola per la vicinanza. Dopo la pubblicazione di alcune foto con i figli Leone e Vittoria non sono seguiti aggiornamenti sui social, neanche su quelli del marito Fedez, che lo scorso anno era stato operato d'urgenza per un tumore neuroendocrino al pancreas.

Un ulteriore indizio sul fatto che l'emergenza sia legata allo stato di salute di Fedez arriva da Davide Marra (conosciuto come Mr. Marra) conduttore del podcast Muschio Selvaggio, che su Twitch ha detto in diretta: "Un abbraccio a Fedez e non dico altro".