Chiara Ferragni e Fedez Fedez, la Procura archivia la querela per diffamazione del Codacons La Procura di Milano ha deciso di archiviare la querela per diffamazione mossa dal Codacons nei confronti di Fedez, manifestando la "manifesta infondatezza della notizia di reato". La notizia è riportata oggi dal Corriere della Sera, il Codacons ha annunciato che presenterà formale opposizione. Tutto era nato da una diretta Instagram di Fedez, che replicava alle polemiche per la raccolta fondi istituita assieme alla moglie Chiara Ferragni e che è recentemente valsa loro l'Ambrogino d'Oro. Il rapper rilanciava così nell'altro campo la palla: "Codacons ha istituito una raccolta fondi con la dicitura 'dona al Codacons per l'emergenza Coronavirus'. Quindi chi donava pensava che i soldi andassero all'emergenza sanitaria. Invece purtroppo i soldi finivano nelle tasche del Codacons e se non ci fossi stato io a farlo notare a tutti, ci sarebbero stati degli sprovveduti che avrebbero dato i soldi a queste persone". "Comunque il Codacons ha cercato di bloccare una raccolta fondi che ha salvato delle vite umane, vite vere", aveva detto il rapper.