Fedez live, al Forum di Milano 10 anni dopo la prima volta: "Torno a casa"

Dopo il quarto posto al Festival di Sanremo 2025 con "Battito" e il successo del duetto con Marco Masini su "Bella stronza" nella serata delle cover (terzo classificato), Fedez annuncia il suo ritorno dal vivo. Il 19 settembre si esibirà all’Unipol Forum di Assago, a dieci anni esatti dal suo primo concerto in quella venue.

L’evento rappresenta un ritorno significativo per il rapper, che ha deciso di celebrare questo traguardo con uno spettacolo speciale. “È dal 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo”, racconta Fedez.



Fedez al Forum di Assago dieci anni dopo

L’artista ha scelto di riproporre lo stesso format con cui tutto era iniziato: “Esattamente 10 anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perché intorno c’eravate voi. Ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perché intorno ci siate ancora voi. È arrivato il momento di rincontrarci. È arrivato il momento di tornare a casa. Forum. Dieci anni. Un palco al centro”.

Lo show, prodotto da Vivo Concerti, ripercorrerà la sua carriera con una scaletta che spazierà dai primi successi fino alle hit più recenti. I biglietti saranno in vendita dalle 14 di martedì 18 febbraio su www.vivoconcerti.com.

