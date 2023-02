Fedez, nuove Stories in cui balbetta: come sta il rapper? VIDEO

Fedez, nuove Stories in cui balbetta: come sta il rapper?

Il periodo per Fedez non è certo dei più sereni: il polverone sollevato dal suo bacio sul palco di Sanremo con Rosa Chemical non si è ancora posato e ne è conseguita quella che appare una grossa crisi con la moglie Chiara Ferragni. Come se non bastasse, negli scorsi giorni il rapper milanese si è trovato a duellare con il giornalista Mario Giordano. Ed ora deve pure difendersi dagli attacchi di Selvaggia Lucarelli, che lo accusa di intraprendere attività di beneficienza che di solidale avrebbero ben poco. Nel difendersi da queste accuse, Fedez ha pubblicato alcune Stories in cui torna a mostrare più di una difficoltà a parlare fluentemente, incespicando nella stessa forma di balbuzie che già lo aveva colpito durante la presentazione del suo nuovo Podcast "Wolf". Immagini che preoccupano i fan del rapper, che si interrogano ora sulle sue reali condizioni di salute.