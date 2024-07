Fedez, nuovo video dall'ospedale: "Abuso di alcol? Non è vero"

"Buongiorno a tutti, faccio questo video per chiarire un attimo il mio stato di salute. Sto leggendo articoli online dove parlano di un mio abuso di alcol e droghe. Ma non è assolutamente così". Così Fedez nelle sue stories Instagram è tornato a parlare dalla sua stanza d'ospedale per cercare di spiegare che cosa è successo.





Il rapper è al Policlinico di Milano per un’emorragia interna: "Fortunatamente rispetto all'emorragia dell'altra volta è stato un sanguinamento minor", ha poi aggiunto il cantante riprendendosi con una flebo attaccata al braccio.

Era stato lui stesso a parlare di questo suo ultimo problema di salute e aveva voluto ringraziare i medici che lo hanno curato.