Fedez: "Sto male per un antidepressivo sbagliato. Chiara unica al mio fianco"

Fedez: "Sono state male per un antidepressivo sbagliato. Chiara unica al mio fianco"

"Ogni giorno escono notizie su me e la mia famiglia che non corrispondono al vero ed è giusto che sia io a raccontarvi quello che è successo": così Fedez con alcune stories su Instagram ha fatto chiarezza sulle sue condizioni di salute e sul rapporto con la moglie Chiara Ferragni.

Fedez: "Le mie condizioni colpa di un antidepressivo sbagliato"

Così il rapper: "Purtroppo devo partire da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas. Per quanto privilegiato possa essere - ha spiegato - è stato un evento molto traumatico e solo oggi ho realizzato di quanto poco mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento, affidandomi solo a psicofarmaci, che ho cambiato fino a trovarne uno che non era proprio indicato a me". "Da gennaio mi è stato prescritto un antidepressivo molto forte, che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e dato anche effetti collaterali fisici molto forti, fino al punto da provocarmi tic nervosi alla bocca che mi hanno impedito di parlare in maniera libera", ha proseguito Fedez. "L'ho dovuto sospendere senza scalarlo, cosa che solitamente non si fa a meno che non ci siano dei rischi importanti. Questo mi ha provocato un effetto rebound, che non auguro a nessuno".

Fedez: "Ho avuto spasmi, vertigine, nausea"

Fedez ha aggiunto: "Oltre a darmi un annebbiamento a livello cognitivo, mi ha dato dei forti spasmi alle gambe che per giorni mi hanno impedito di camminare, sensazioni di vertigini, mal di testa, nausea, perdita di peso. Questo - ha aggiunto - mi ha impedito di svolgere il mio lavoro, ragione per la quale non c'ero alla presentazione di Lol o a presenziare al processo per la strage di Corinaldo, e altre cose. Ad oggi, non sono ancora propriamente al cento per cento, però giorno dopo giorno miglioro", ha assicurato.

Fedez: "Chiara Ferragni è l'unica persona che mi è stata a fianco"

"Per quanto questo periodo sia stato parecchio infelice, mi ha fatto capire tante cose", ha dichiarato il rapper. "Quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale e soprattutto quanto voglia passare tempo con la mia famiglia e mia moglie, sulla quale in questo periodo ne sono state dette di ogni. Invece è l'unica persona che mi sia stata a fianco, e mi spiace che abbia dovuto subire una tempesta di merda mediatica totalmente immeritata".

Fedez ha infine ringraziato la moglie che in questo periodo "ha dovuto badare a una famiglia intera, e a me, non è per niente scontato. Sono davvero un uomo fortunato. Prendersi cura della salute mentale significherà per me affrontare tutti gli eventi traumatici della mia vita nella maniera più complessa e dolorosa, quella della terapia, senza cercare scorciatoie, che possono fare male".