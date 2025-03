Feltri pranza due volte al mese con Alberto Stasi. E mangia solo un paio di uova al giorno

Vittorio Feltri a tavola? Pieno di sorprese. Invita al ristorante Alberto Stasi due volte al mese. E' praticamente vegetariano e - puntando a vivere cento anni - mangia appena due uova al giorno. Curiosità emerse da una recente intervista al Corriere della Sera. "Un uovo a mezzogiorno e uno la sera: lo metto in un bicchiere, verso il Marsala, con una forchettina giro, infine bevo". A questo aggiunge due bicchieri di latte, uno a pranzo e uno a cena, evitando sia carne che pesce. ​

Feltri vegetariano ed animalista: "Niente carne, non mi va di ammazzarli"

Feltri ha spiegato la sua scelta di non consumare carne con il suo amore per gli animali: "Niente carne perché non mi va di ammazzare gli animali. Io li amo tutti. Anche i topi". Ha raccontato un aneddoto di quando, anni fa, un topolino lo visitava regolarmente durante le cene a casa: "Una sera alzai lo sguardo, e sulla poltrona di fronte a me trovai un topolino che mi guardava: aveva gli occhietti che sembravano capocchie di spillo, mi fece simpatia. Così sminuzzai un po' di grana e glielo portai. Per tre mesi tutte le sere, puntuale, il topolino veniva a farmi visita". ​

E il no al pesce? Feltri ha espresso preoccupazioni igieniche: "Il mare è pieno delle deiezioni degli 8 miliardi di persone che abitano questa terra. I pesci vivono lì dentro. Perciò evito di mangiarli".



"Pizza e spaghetti? Schifezze"

Parlando di cucina italiana, Feltri ha criticato la predominanza della cucina meridionale, affermando che si parla solo di Puglia, Sicilia e Napoli, mentre la cucina del Nord meriterebbe maggiore attenzione. Ha definito pizza e spaghetti come "tutte schifezze", esprimendo invece una predilezione per i pizzoccheri, scoperti durante un incarico in Valtellina: "Sono molto buoni. Da bergamasco li ho scoperti quando il Corriere mi mandò da inviato a seguire l'alluvione in Valtellina".

Vittorio Feltri e Alberto Stasi: al ristorante insieme due volte al mese

Feltri ha inoltre sottolineato l'importanza della convivialità legata al cibo, organizzando spesso incontri al ristorante. Ha menzionato, ad esempio, i suoi pranzi con Alberto Stasi, affermando: "Per esempio, Alberto Stasi, quello che è considerato l'assassino di Chiara Poggi e non lo è, un paio di volte al mese lo porto a 'Il Baretto' di Milano". Stasi, attualmente detenuto, può uscire durante il giorno per lavorare come contabile in un'azienda. ​

La ricetta di Feltri: "Tutti i centenari mangiano poco"

Concludendo, Feltri ha condiviso la sua convinzione che mangiare poco sia la chiave per una vita lunga, ispirandosi alle abitudini alimentari dei centenari: "Ho scoperto che tutti i centenari mangiano poco. Chi vive a lungo mangia solo una o due uova al giorno".

