Ferragnez: l'incontro nella nuova casa finisce malissimo, Fedez furioso

Dagospia continua ad essere un passo avanti a tutti nel raccontare della clamorosa separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Come riporta Dago, la coppia si sarebbe incontrata nella nuova abitazione milanese nella giornata di venerdì. Non un ultimo tentativo di riappacificazione. Anzi. Se le intenzioni della vigilia erano quelle di mantenere toni civili - nel contesto dell'iter di separazione - sembra che l'incontro sia degenerato perchè Fedez è andato su tutte le furie nel leggere l'intervista che la Blond Salad ha rilasciato al Corriere. Gli avvocati degli ormai ex Ferragnez si sarebbero anche scambiati mail di fuoco. Ed è più che mai confermato che Il rapper sta cercando una nuova casa a Milano.

Ferragni e l'intervista al Corriere: "I problemi si tengono tra le mura di casa"

Fedez "in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato". "Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia". "La priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari". Questi alcuni passaggi dell'intervista pubblicata il 20 febbraio dal Corriere, ma realizzata prima che divenissero ufficiali le voci di crisi della coppia