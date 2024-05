Ferragnez, quanto vale la villa sul lago di Como in vendita dopo solo un anno

Ferragnez, quanto vale la villa sul lago di Como (messa in vendita dopo solo un anno)

Villa Matilda, l’abitazione di extra-lusso conosciuta come Villa Ferragnez, situata sul Lago di Como, è ora in vendita. A riportare l'indiscrezione è Selvaggia Lucarelli, che in una storia Instagram scrive: “Finisce anche il sogno della grande casa di Como acquistata neppure un anno fa dai Ferragnez (pare da Fedez), Villa Matilda è in vendita. La villa è accessibile dal lago (e con non poche difficoltà da terra, cosa che la rende scomoda)”. La giornalista aggiunge in allegato lo screen che mostra la casa soggetta ad annuncio. A solo un anno dal suo acquisto, le foto di Villa Matilda, così ribattezzata in ricordo della cagnolina di famiglia, morta il 29 luglio scorso, sono ora presenti sul sito dell’agenzia Chiusano Immobiliare, che ha sedi a Milano, Torino e Sanremo.

Dove si trova la villa dei Ferragnez a Como

Dopo la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, questo è il segnale definitivo che mette una pietra sulla storia dei due. In origine, la coppia aveva comprato la casa-vacanza per portavi i figli nel fine settimana; le ricerche erano state lunghe e una volta trovata non avevano badato a spese. I post di Chiara Ferragni dove lei stessa presenta la nuova casa ai fan come “Il nostro sogno” sono ormai un lontanissimo ricordo.

Villa Matilda è situata a Pognana Lario (CO), un comune di 700 abitanti, a poca distanza da Villa Clooney.

Villa Maltilda, come è fatta la dimora da sogno dei Ferragnez

L’immobile di extra-lusso, progettato dagli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali, vanta uno spazio di 350 metri quadrati ed è “pensato – come si legge in descrizione sul sito- per integrarsi nello spazio di un parco di circa 1000 metri quadrati”; è armonioso e di stile semplice, ma ricco di comfort e con piscina a sfioro. Dotata di sette sale, tra cui quattro camere e tre bagni, la villa si erge su due piani e comprende anche uno spaziosissimo seminterrato. Offre una vista mozzafiato sul Lago di Como, da cui, come ricorda Lucarelli, è possibile accedere. Il primo fine settimana trascorso dai Ferragnez alla Villa risale al luglio 2023, meno di un anno fa.

Quanto vale e a chi è intestata la villa di Como dei Ferragnez

Stando a quanto detto dal settimanale Oggi, la casa vanterebbe un valore pari a 5 milioni di euro. E sempre secondo Oggi, l'intestatario dell'immobile sarebbe il rapper Fedez, nella vita reale Federico Lucia. Mentre il super attico milanese di 750 metri quadri, anch’esso acquistato da pochissimo, sarebbe intestato a Chiara Ferragni.

A dare una dimensione ancora più pubblica alla notizia della messa in vendita è stata dunque la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli, che ha recentemente pubblicato il libro “Il vaso di Pandoro” dove racconta per filo e per segno la nascita e la morte dell’Impero Ferragnez.