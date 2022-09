Ferragnez, selfie con Mattarella a Monza. Ma un dettaglio attira le critiche

Virale sui social il selfie di Chiara Ferragni e Fedez in compagnia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'incontro è avvenuto domenica 11 settembre a Monza durante il Gran premio d'Italia di Formula Uno. "Un grande onore", ha scritto il rapper su Instagram. Ma i Ferragnez sono stati anche criticati per la foto, in particolare per un dettaglio: a molti è parso irrispettoso che Chiara Ferragni non si sia tolta gli occhiali da sole alla presenza del Capo dello Stato.