Ferragnez, visita al cantiere del loro nuovo super attico. VIDEO

Ferragnez, visita al cantiere del loro nuovo super attico

Visita al cantiere del nuovo super attico per i Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso con i loro follower sui social l'emozione per i lavori nell'edificio che ospiterà la loro nuova abitazione. Il lussuoso appartamento in City Life a Milano è divenuto troppo stretto dopo la nascita di Vittoria e così la coppia regina dei social trasloca. Ma non di molto: il nuovo edificio si trova sempre a City Life. Sarà ancora più ampio di quello attuale. Ma, chiariscono i due, la piscina sarà condominiale e non esclusivamente loro...