Ferragni e Trussardi sempre più vicini: è crisi con Fedez?

Trussardi e Ferragni: c'è qualcosa di più di una semplice amicizia?

Secondo quanto riportato da Dagospia, in riferimento a un articolo di Alberto Dandolo per Oggi, Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi, fresco di separazione da Michelle Hunziker, sarebbero sempre più vicini, cosa che avrebbe scatenato la gelosia di Fedez. Nel giorno in cui la Hunziker è stata "pizzicata" in compagnia dell'ex gieffino Giovanni Angiolini, iniziano dunque a circolare voci di una forte simpatia fra Trussardi e Ferragni. Un'amicizia, che dura da tempo, che pare diventare sempre più intima e che non è passata inosservata nei salotti buoni milanesi.

Questo legame ha provocato come c'era da aspettarsi numerosi pettegolezzi e il nome di Trussardi potrebbe essere il terzo incomodo che starebbe minando la stabilità dell'amore fra Chiara e Fedez. Del resto Oggi nelle scorse settimane aveva anticipato che Fedez "sarebbe stato geloso dell’amicizia che lega lei al rampollo di una famosa casa di moda fresco di separazione".