Ferragni: “Tutte le serate sarebbe troppo” Ecco quando presenterà Sanremo 2023

Tutte le serate sarebbe stato troppo, all'inizio volevo farne una sola perché ci vuole un lavoro pazzesco": così Chiara Ferragni, incontrando la stampa a Milano, ha spiegato perché ha deciso di condurre la prima e l'ultima delle serate all'Ariston al fianco di Amadeus.

Ferragni: “Sanremo è una sfida”

"Sanremo è una sfida, me lo avevano già chiesto e avevo detto no non per snobismo ma perché non mi sentivo pronta" ha raccontato l'imprenditrice digitale, spiegando di aver cambiato idea perché Amadeus ha reso il Festival transgenerazionale e "quindi ho pensato che il mio apporto ci poteva stare".

Ferragni: “Mi sto preparando cercando di stare il più tranquilla possibile"

Per la kermesse "mi sto preparando cercando di stare il più tranquilla possibile, non sono un'attrice o una conduttrice, devo essere me stessa e basta. Sto facendo le prove davanti alla famiglia e agli amici, sicuramente ce la metterò tutta. Agitazione? Ovviamente ci sarà, altrimenti sarei un automa, ma tutti quelli cui chiedo consiglio mi dicono una cosa sola: 'goditela!'". Sui capi che indosserà è ancora tutto top secret, ma la moda - ha anticipato - sarà parte integrante del progetto contro la violenza sulle donne cui l'imprenditrice ha dedicato la sua partecipazione, devolvendo l'intero compenso alla rete nazionale antiviolenza D.I.Re.