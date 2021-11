Ferruccio Resta: chi è il rettore del Politecnico di Milano

Il risultato più recente è stato annunciato oggi: il Politecnico di Milano ha avviato una sinergia con Bocconi, Bicocca e Statale per creare un polo di eccellenza europeo per la ricerca e la formazione nell'intelligenza artificiale e nel machine learning. Tra i registi dell'operazione, che mira a creare una sorta di Cern per l'intelligenza artificiale unendo le forze dei quattro atenei milanesi, c'è Ferruccio Resta, attuale rettore del Politecnico, ruolo che occupa dall'1 gennaio 2017.

Il percorso accademico di Ferruccio Resta

Quale è il suo percorso? Ferruccio Resta è nato a Bergamo il 29 agosto 1968 e vive a Milano. Laureato in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano, nel 1992 è diventato direttore di Ricerca in Meccanica Applicata e nel 1996 Ricercatore di Ruolo (1999), Professore Associato (2001) e Professore Ordinario di Meccanica applicata alle Macchine (2004), sempre presso il Politecnico di Milano. Il suo mandato alla guida dell'Università scadrà il 31 dicembre 2022.

Resta membro di numerosi Cda

Ma diversi altri sono i ruoli di prestigio: Ferruccio Resta è componente del Comitato Scientifico di PoliFab del Politecnico di Milano dal 2013, Componente del Comitato Scientifico del Laboratorio Prove Materiali e Costruzioni del Politecnico di Milano dal 2013. Inoltre è Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria dei Sistemi Meccanici Componente del Comitato Guida - Accordo Quadro tra Politecnico di Milano e Artsana Spa, e fa parte del cda di diversi enti, realtà ed istituzioni quali Leonardo S.p.A., Allianz, Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, Fondazione Silvio Tronchetti Provera e Fondazione Enel. Infine, è rappresentante del Politecnico di Milano nell’Associazione PNIcube Associazione degli Incubatori e delle Business Plan Competition accademiche italiane Membro dell’Advisory Board di Polihub, incubatore del Politecnico di Milano.

L'attività di ricerca, le pubblicazioni ed i brevetti

L'attività di ricerca svolta ha dato luogo a oltre 220 pubblicazioni scientifiche, pubblicate su riviste nazionali e internazionali e presentate a congressi internazionali. Ha svolto attività di studio nell'ambito della mobilità e delle infrastrutture, della meccatronica e del controllo delle vibrazioni, del monitoraggio e della diagnostica, della meccanica del veicolo, i sistemi energy harvesting e MEMS, l'interazione dinamica con fluido (ingegneria del vento e fluidodinamica). È titolare di sette brevetti internazionali.

Ferruccio Resta: vita privata, moglie, figli

La vita privata? Ferruccio Resta è sposato con la moglie Francesca, da cui ha avuto tre figli di 18, 14 e 8 anni.