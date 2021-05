Festa Inter, il Prefetto: "Chiudere piazza Duomo sarebbe stato più rischioso"

"Quando il popolo dei tifosi, in modo assolutamente spontaneo e non organizzato, scende in strada per festeggiare lo scudetto atteso da anni, bisogna necessariamente coniugare le ragioni della prevenzione del contagio con la gestione dell'ordine pubblico e con la tutela della incolumita' delle persone. Abbiamo valutato che chiudere piazza Duomo, spazio urbano ampio e con numerose vie di esodo, sarebbe stato inevitabilmente occasione di ancora piu' densi e rischiosi assembramenti, sotto ogni profilo" e' quanto dichiara in una nota il Prefetto di Milano, Renato Saccone, in merito ai festeggiamenti di ieri sera da parte dei tifosi dell'Inter.

Parole condivise sul proprio profilo facebook anche dal sindaco Beppe Sala. Che risponde a distanza alla polemica innescata da Matteo Salvini: "Nel frattempo l’ex Ministro dell’Interno Salvini chiede: “Sala non poteva far entrare 20.00 tifosi in uno stadio che ne contiene 80.000?”. La risposta è no. Innanzitutto perché gli stadi sono chiusi. E poi, come entrano ed escono 20.000 tifosi senza assembrarsi?"