Festa Pd, Bonaccini a Milano: "Europee? Non ho alcuna fregola"

Bonaccini a Milano: "Europee? Non ho alcuna fregola"

"Nella mia vita ho sempre deciso rispetto a quello che era utile alla comunita' a cui appartenevo, non ho alcuna fregola di una cosa piuttosto che di un'altra perche' l'unico pensiero che ho in questo momento e' fare in modo che la Romagna riparta". Cosi' il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, intervenuto nella serata di mercoledì 6 settembre alla festa dell'Unità del Pd Milano ha replicato a chi gli chiedeva se stesse riflettendo su una eventuale sua candidatura alle Europee. Quanto all'ipotesi ventilata in questi giorni di abbassare la soglia di sbarramento dal 4 al 3%, Bonaccini non si sbilancia, tagliando corto: "Ho avuto altro a cui pensare".

Bonaccini: "Governo, la luna di miele comincerà a terminare"

"Credo che il governo avra' qualche guaio e la luna di miele comincera' a terminare". La pensa cosi' il presidente del Pd, che spiega il motivo di questa previsione, puntando il dito contro la politica sui migranti e le dichiarazioni sulle accise. "Non sono io quello che e' andato davanti alle pompe di benzina contro le accise" e adesso se vai in autostrada la benzina costa piu' di 2 euro e "Non ero io quello che e' andato a dire 'e' finita la pacchia alla ong' per i migranti - ha detto Bonaccini - . Quando dici 'porti chiusi' e poi raddoppiano gli sbarchi il cittadino qualcosa la vede, se la chiede. Per questo - sottolinea - credo che avranno qualche guaio con gli italiani".

"Meloni non è fascista, ma non sono discussioni che cambiano i sondaggi"

Quanto alla discussione sul fascismo e anti fascismo, il segretario minimizza: "Giorgia Meloni non e' fascista e non credo torneremo al governo" parlando di questo. In nessun Paese credo che "il numero due delle istituzioni vada orgoglioso di tenere in casa un cimelio fascista. Quanto alla strage di Bologna sappiano che e' fascista, spero invece che si apra uno squarcio sulla strage di Ustica, su cui si sa poco". Detto questo "Non penso che queste cose siano quelle che fanno salire o scendere nei sondaggi. Magari possono dare un colpo alla credibilita'" ha concluso Bonaccini.

Bonaccini: "Manovra, il governo taglierà pochissimo il costo del lavoro"

"Quello che mi aspetto" dalla prossima manovra "temo che sia quello che non succedera'. Mi pare che taglieranno pochissimo il costo del lavoro che invece andrebbe tagliato tanto". E' il timore espresso da Bonaccini "Quando dicono che non hanno i soldi potrebbero rinunciare alla flat tax - suggerisce -, bisognerebbe tagliare il costo del lavoro in due direzioni: uno per aumentare alcune buste paga a partire da quelle della sanita', e poi si dovrebbero premiare le imprese che assumono con un contratto a tempo indeterminato".