Campagna "Out of Home" di Fiera Milano

Fiera Milano, ecco la sua offerta "Out of Home"



Fiera Milano è on air dal 3 novembre con una campagnadi promozione per rilanciare l’offerta Out Of Home nei prestigiosi spazi attornoai quartieri fieristici. I numeri del settore fieristico sono il fil rouge di tutta la creatività. La campagna sisviluppa, infatti, attraverso quattro diversi soggetti uniti tra loro dai numeri generatida Fiera Milano che rappresentano un valore imprescindibile per chi decide diinvestire negli strumenti di comunicazione messi a disposizione dal sistema fieristicomilanese.

Il racconto si sofferma soprattutto sulla centralità della fiera e cita gli oltre 4,5 milionidi visitatori che ogni anno popolano i quartieri espositivi di Fiera Milano e che sonopotenziali clienti anche di chi sceglie di comunicare attraverso le affissioni di FieraMilano. Oltre a loro vi sono poi le centinaia di migliaia di impression che un cartellonepuò generare ogni giorno dalla popolazione milanese di passaggio attorno aiquartieri fieristici: stiamo parlando di 500.000 “visualizzazioni al giorno” e 150.000“passaggi al giorno”, come li definisce il copy della campagna, mutuandoterminologie legate alla pubblicità digitale. Infine, si parla anche di sostenibilitàfacendo cenno agli oltre 25.000 metri quadrati di affissioni sostenibili che FieraMilano mette a disposizione dei suoi clienti.

“La campagna nasce per promuovere il canale delle affissioni tradizionali di FieraMilano come un media dalle grandi potenzialità grazie ai numeri importanti cheancora oggi nel 2022 riesce a generare”, commenta Davide Orgiu, Head of Digital,Data & Media Revenue Office di Fiera Milano. “Le affissioni rappresentano uncanale strategico di grande impatto e visibilità capace di intercettare audienceestremamente profilate. Nelle campagne scherziamo con il media digitale proprioperché ci siamo accorti che, nonostante i buoni risultati che otteniamo attraverso lecampagne sui social o sui nostri siti, è ancora il fisico al centro del nostro mondo”. Dopo il primo lancio nel cuore di Milano, lungo viale Scarampo, attorno al quartierefieristico cittadino, nella prestigiosa zona di Citylife, la campagna verrà pianificataanche negli altri spazi di fieramilano a Rho e in metropolitana. Firma la creatività l’agenzia milanese GEORGE - Kill your dragons con la direzionecreativa di Riccardo Ciunci e Valentina Cantù, e l’art direction di Ritz Colombo.