Figlie della Repubblica: il podcast della Fondazione De Gasperi

Figlie della Repubblica: presentazione del podcast il 15 marzo in Cattolica a Milano

Martedì 15 marzo alle 17.30, presso l’Università Cattolica, la Fondazione De Gasperi presenterà il podcast Le Figlie della Repubblica, il racconto di alcune figure più significative della Repubblica italiana (Alcide De Gasperi, Giulio Andreotti, Flaminio Piccoli, Pietro Ingrao e Bettino Craxi) attraverso le voci delle figlie.Oltre a Angelino Alfano, interverranno anche le ministre Elena Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Erika Stefani, Ministro per le disabilità, e Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.

