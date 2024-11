Filippini (Sanofi Italia) a IDN: "La prevenzione è un investimento, non un costo"

"Le aziende giocano un ruolo cruciale nel rispondere alle esigenze di prevenzione, soprattutto in un contesto demografico in cui la popolazione invecchia e l'aspettativa di vita aumenta, ma rischia di compromettere la qualità della vita", ha dichiarato Fulvia Filippini, Direttore di Sanofi Italia, alla XXIV Edizione di Italia Direzione Nord tenutasi lo scorso 25 novembre presso Triennale Milano.

All'interno del panel "Silver Economy: la longevità come risorsa", Filippini ha spiegato come le aziende devono considerare la prevenzione come un investimento, non un costo, con esempi concreti come il vaccino antinfluenzale ad alto dosaggio per la popolazione fragile, che ha un ritorno economico di 18 euro per ogni euro investito. Investire in prevenzione, e in particolare nella salute degli anziani, è essenziale per migliorare il benessere sociale e ridurre l'impatto socioeconomico dell'invecchiamento. Sanofi è impegnata a portare innovazione in questo campo e a collaborare con Regione Lombardia e altre realtà sul territorio nazionale per implementare politiche di prevenzione. L'obiettivo è fare della prevenzione una realtà concreta e diffusa in tutta Italia, con investimenti continui anche in altre aree di salute.