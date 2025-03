Filippo Champagne: "Apro il mio club e distruggo tutti i posti dove non sono gradito"

Filippo Champagne pronto a raccogliere il controverso testimone di Davide Lacerenza? Dopo la chiusura della Gintoneria di Milano, travolta dall'inchiesta per sfruttamento della prostituzione e droga, Filippo Romeo (questo il suo vero nome) sui social ha manifestato l'intenzione di avviare il "Filippo Champagne club".

“Vi compro tutti, uno a uno. Apro il mio locale e vi anniento. Dovrete venire a inginocchiarvi”, ha scritto in una delle sue stories. Spesso ospite alla Zanzara di Radio 24 e cliente abituale della Gintoneria (ma del tutto estraneo all'inchiesta), Filipop Champagne aveva anticipato proprio a Giuseppe Cruciani la sua intenzione: "Un locale che dalle otto a mezzanotte fa aperitivi, e poi discoteca fino alle cinque. Distruggerò tutti i posti dove oggi non sono gradito”. Non è chiaro se si tratti di una semplice provocazione o, in caso contrario, quale è il piano economico di Filippo Champagne per realizzare il suo obiettivo.

