Finanzieri morti durante l'esercitazione, indagine per omicidio colposo

La Procura di Sondrio ha disposto e fissato a sabato l' autopsia dei tre giovani finanzieri del Soccorso Alpino morti ieri durante un'esercitazione in Valtellina nell'ambito di un'indagine che e' stata avviata con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Non ci sono dubbi che si sia trattato di un incidente, spettera' alle indagini valutare l'eventuale stato di usura degli ancoraggi. Secondo una prima ricostruzione, Luca Piani, 32 anni, Alessandro Pozzi, 25 anni, e Simone Giacomelli, 22 anni stavano salendo sul sentiero degli Asteroidi a 1600 metri di altezza ancorandosi ai perni sulle rocce. Il loro peso non sarebbe stato retto dalla cosiddetta 'sosta' e sarebbero precipitati nel vuoto.