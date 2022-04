Fine emergenza Covid: regole sui mezzi Atm: mascherine, green pass, capienza

Fine emergenza Covid: le nuove regole sui mezzi Atm

Da venerdì 1 aprile è terminato lo stato di emergenza relativo al Covid-19. Cambiamo tra le altre cose anche alcune modalità di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico. Atm ha diffuso una guida in cui sono illustrate le modifiche.

Ecco in pillole cosa cambia dall'1 aprile sui mezzi pubblici della rete milanese:

- Non serve più il green pass

- La capienza dei mezzi torna al 100%

- Torna disponibile la porta anteriore dei mezzi di superficie

- Fino al termine delle scuole sono garantite corse scolastiche e bus navetta

- In metropolitana le frequenze non cambiano

- Continua la sanificazione di mezzi e stazioni

Atm: "Rimuoveremo progressivamente la segnaletica. Navette fino al termine delle scuole"

Atm spiega: "Rimuoveremo progressivamente i bolli e la segnaletica che indica i flussi da fermate e stazioni. A bordo dei mezzi di superficie, tornerà disponibile l’area vicino alla porta anteriore.La programmazione del servizio. Continueremo a potenziare alcune linee particolarmente utilizzate, con corse in più sui bus 40, 45, 56, 57, 95, 325, 90/91 e 98. In metropolitana saranno garantite le stesse frequenze. Fino al termine delle scuole manterremo tutte le 120 navette per i 32 istituti e tutte le corse di rinforzo per la scuola. Cliccate sul banner per maggiori informazioni"

Mezzi Atm, mascherine FFP2 obbligatorie sino al 30 aprile

Le mascherine PPP2 restano obbligatorie fino al 30 aprile compreso. Non saranno più obbligatorie dal 1° maggio, ma sarà sempre obbligatorio indossare la mascherina sia a bordo sia in attesa nelle stazioni e alle fermate.

La sanificazione dei mezzi Atm

Atm informa: "Continueremo a sanificare tutte le superfici di contatto su treni, bus, tram e filobus, in tutte le stazioni e le banchine. Dispenser di gel per le mani restano a vostra disposizione in metropolitana"

